Spacciano cocaina davanti ai figli piccoli, mamma e papà arrestati a Scampia Blitz dei carabinieri nel cosiddetto Lotto K, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna poiché sorpresi a spacciare davanti ai figli piccoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Incuranti della presenza dei figli piccoli nell'appartamento, spacciavano cocaina a chi si presentava alla loro porta: a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, un uomo e una donna – R.D.M. le iniziali di lui, C.E. quelle di lei – sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella fattispecie, i militari dell'Arma, mentre pattugliavano via Peppino Impastato, nel cosiddetto Lotto K di Scampia, hanno notato un uomo aggirarsi a piedi, con fare sospetto, intorno all'isolato 4. I carabinieri vogliono vederci chiaro e lo pedinano: l'uomo entra in una palazzina e prende la scala C, conducendo inconsapevolmente i militari nel luogo in cui avrebbe di lì a poco acquistato la sua dose, azione che non farà in tempo a compiere.

Sulla porta, infatti, i due pusher notano le sagome nere dei carabinieri sullo sfondo e capiscono subito di essere nei guai: inutile tentare la fuga. E così, davanti agli occhi dei loro bambini, spettatori per fortuna inconsapevoli dello spaccio di droga, l'uomo e la donna sono stati arrestati dai militari dell'Arma: per lui è scattato il carcere, mentre per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari; entrambi sono in attesa di giudizio. Nell'appartamento, i carabinieri hanno sequestrato 240 grammi di cocaina, 150 euro e un bilancino di precisione.