Spacca la testa alla moglie con un batticarne: arrestato per tentato omicidio a Pozzuoli Ha aggredito la moglie a colpi di batticarne, spaccandoglielo in testa: la donna è finita in ospedale a Pozzuoli, lui arrestato per tentato omicidio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il batticarne usato dall’uomo nell’aggressione alla moglie

Ha spaccato la testa alla moglie con un batticarne durante una lite: dovrà rispondere di tentato omicidio il 66enne di Pozzuoli arrestato dai carabinieri nella mattinata di oggi. L'uomo si trova adesso nel carcere napoletano di Poggioreale, dove è in attesa dell'udienza di convalida: deve rispondere dalle accuse di tentato omicidio nei confronti della donna, che se la caverà con 40 giorni di prognosi a causa delle lesioni gravi subite alla testa. Ferito anche il padre di lei, che aveva provato ad intervenire per fermare la furia dell'uomo.

L'aggressione a colpi di batticarne

La vicenda è avvenuta a Pozzuoli nelle scorse ore: l'uomo, un 66enne del posto già noto alle forze dell'ordine, ha avuto una violenta lite con la moglie arrivando a colpirla ripetutamente con un batticarne di legno. La furia del marito è stata tale che, colpendola ripetutamente e violentemente alla testa, ha finito per spaccare anche lo stesso batticarne. Il padre della donna ha provato a intervenire, ma è stato ferito a sua volta dall'uomo. Fortunatamente, la richiesta d'aiuto della donna al 112 ha fatto arrivare immediatamente i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli, che hanno bloccato l'uomo e arrestato, mentre un'ambulanza portava la moglie e il padre di lei in ospedale.

L'arrivo dei carabinieri

Per la donna, 62 anni, la prognosi è di 40 giorni: ha subito lesioni gravi alla testa. Se l'è cavata meglio il padre, con "appena" 7 giorni di prognosi per i colpi subiti. Nel frattempo, l'aggressore 66enne è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Per lui l'accusa è quella di tentato omicidio nei confronti della donna e rischia, in caso di condanna, pene severissime.