Sospesi due dirigenti medici dell'Asl Napoli 2: false presenze per prendere l'indennità Il presidente e il segretario della Commissione Patenti Speciali dell'Asl Napoli 2 sono stati sospesi per 12 mesi: avrebbero fatto in modo che il primo risultasse presente alle sedute in modo da fargli corrispondere la relativa indennità.

A cura di Nico Falco

Il presidente della Commissione Patenti speciali dell'Asl Napoli 2 Nord, insieme al segretario della commissione, avrebbe fatto figurare falsamente la propria presenza alle sedute in modo da prendere l'indennità: situazione ricostruita dalla Polizia di Stato, che ha portato alla sospensione per truffa ai danni dell'Asl per la durata di 12 mesi per entrambi i dirigenti medici, in servizio presso l'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale.

La misura cautelare è stata eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli questa mattina, 5 maggio. Le indagini, dirette dalla Procura di Napoli Nord e delegate alla Mobile – Sezione Anticorruzione, sono state svolte attraverso l'analisi dei tabulati di traffico telefonico e della documentazione presente negli archivi dell'Asl Napoli 2 Nord; dagli accertamenti, si legge nella nota della Procura, sono emersi "gravi elementi indiziati a carico dei due Pubblici Ufficiali e di attestare il danno economico arrecato all'Ente pubblico".

In particolare, i due dirigenti medici, "in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, il primo in qualità di Presidente della Commissione Patenti Speciali presso l'ASL NA 2 Nord, il secondo quale Segretario della medesima commissione" avrebbero fatto in modo che il presidente risultasse presente anche quando non c'era e che, di conseguenza, gli venisse corrisposta la relativa indennità.

Il servizio svolto dai due dirigenti è molto delicato: la commissione si occupa, infatti, di rilasciare certificati medici di idoneità alla guida per persone affette da deficit o particolari patologie, oltre che delle visite per la revisione di idoneità alla guida in seguito a sospensioni (per abuso di alcol o stupefacenti, incidenti stradali e patologie) e rilascia certificati per cittadini oltre i limiti di età (60 anni per le patenti D, D/E, CQC; 65 anni per le patenti C, C/E, CQC, BK).