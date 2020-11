Numerosi i controlli operati dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli questa notte, quella di Hall0ween, per la quale anche il governatore campano Vincenzo De Luca aveva chiesto più controlli da parte delle forze dell'ordine. I militari dell'Arma hanno controllato il centro del capoluogo campano, riscontrando numerose violazioni alle norme anti-Covid varate da Governo e Regione per arrestare il contagio. In particolare, i carabinieri hanno denunciato un uomo che era uscito di casa e stava passeggiando nel centro storico cittadino nonostante fosse positivo al Coronavirus e avesse l'obbligo di rimanere in casa in isolamento: determinante per l'individuazione della sua positività al virus sono stati i controlli al terminale, dal momento che l'uomo aveva omesso il non trascurabile dettaglio.

Ancora, nel corso dei controlli anti-Covid di questa notte, i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un locale sito in piazzetta Montecalvario, ancora nel centro di Napoli, perché al suo interno vi erano troppe persone, senza che vi fosse il necessario distanziamento; il locale è stato temporaneamente chiuso. Nell'ambito dell'operazione, sedici persone sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina. In via Salvator Rosa, ancora, all'esterno della stazione della Linea 1 della metropolitana, 8 ragazzi 20enne sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'Arma hanno notato che il gruppo infastidiva i passanti: alla vista dei carabinieri, gli 8 ragazzi hanno cercato di dileguarsi, ma sono stati raggiunti; tutti sono stati sanzionati anche perché non indossavano la mascherina.