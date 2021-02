I poliziotti lo hanno sorpreso a bere alcolici in piazza e, quando gli hanno chiesto i documenti, è andato su tutte le furie. Ha aggredito gli agenti ed stato bloccato soltanto dopo una breve colluttazione. Protagonista dell'episodio è un 22enne di Sabaudia, in provincia di Latina, che ora dovrà rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento, oltre ad essere stato sanzionato per inosservanza alle norme anti Covid.

Il ragazzo è stato intercettato nella serata di ieri, 13 gennaio, in piazza Bellini. I poliziotti del commissariato Decumani, durante i servizi di controllo del territorio, intensificati nel weekend e organizzati con particolare attenzione per le verifiche sul rispetto delle misure anti coronavirus, lo hanno notato in strada, mentre stava consumando una bevanda alcolica oltre l'orario consentito. Si sono avvicinati per identificarlo ma il giovane, in tutta risposta, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ha colpito gli agenti e ha danneggiato i finestrini dell'automobile di servizio. Arrestato, è stato anche multato per il consumo di alcol oltre l'orario e perché si trovava, senza giustificato motivo, al di fuori della propria regione di residenza.

Nella notte un altro intervento ha interessato un residence del centro di Napoli: i poliziotti sono intervenuti al corso Malta, dove era in corso una festa abusiva. Nella struttura, riusciti a entrare dopo le resistenze del titolare, i poliziotti hanno identificato e multato 46 persone, nessuna di loro regolarmente registrata, che stavano festeggiando. Il responsabile del residence è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, la struttura è stata chiusa per 5 giorni.