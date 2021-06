Sono sei le varianti del Coronavirus che circolano in Campania, individuate nell'ultima settimana: lo ha dichiarato la Regione Campania in una nota, al eseguito del sequenziamento sui nuovi casi positivi eseguito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall'ospedale Cotugno e dal Tigem. Su 275 campioni di soggetti risultati positivi al Covid-19 nell'ultima settimana in Campania, sono stati individuati 161 casi di variante Alfa (o inglese), che quindi è ancora la variante del Coronavirus più diffusa, 59 casi di variante Delta (o indiana), 50 casi di variante brasiliana, 3 casi di variante nigeriana, uno di variante colombiana e uno di variante europea.

Cosa sappiamo sulle varianti del Coronavirus

La variante inglese o Alfa, come detto, risulta essere dunque ancora quella più diffusa. Sequenziata, come suggerisce il nome, per la prima volta nel Regno Unito all'inizio del 2021, si caratterizza per una maggior velocità di trasmissione rispetto al ceppo originario del virus, tanto da essere diventata la variante dominante nel mondo. Aumentano i casi di variante Delta, o indiana, che attualmente è quella che preoccupa maggiormente, vista la facilità e rapidità di trasmissione, ancora più elevate rispetto alla Alfa: 11 casi di questa variante sono stati individuati anche a Napoli.

Anche la variante brasiliana prende il nome dal Paese in cui è stata sequenziata per la prima volta, nel gennaio del 2021. Come le altre, anche questa variante si caratterizza per una più elevate velocità di trasmissione. La variante nigeriana non ha fornito, fino ad ora, indizi che possa causare forme più gravi della malattia. Ancora poco diffuse, e quindi conosciute, le varianti colombiana ed europea.