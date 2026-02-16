Soldi alle famiglie divorziate o separate in difficoltà economiche, in provincia di Napoli il sostegno economico

Il sostegno si chiama «Ti siamo accanto» e l'obiettivo è dare un aiuto economico alle famiglie che in via di trasformazione, una trasformazione spesso dolorosa: quelle con genitori separati o divorziati che attraversano una fase di difficoltà economica.

Il provvedimento è del Comune di Casalnuovo, hinterland Nord di Napoli. Nasce dalla constatazione di un cambiamento profondo nelle condizioni di vulnerabilità sociale. Sempre più nuclei familiari, pur in presenza di un reddito, si trovano infatti a fronteggiare un equilibrio economico precario dopo una separazione, tra il mantenimento dei figli, il costo della casa e spese quotidiane che diventano difficili da sostenere su un solo stipendio.

Il contributo, che sarà disciplinato da un avviso pubblico in uscita nei prossimi giorni, potrà essere richiesto per coprire alcune delle voci di spesa che incidono maggiormente sui bilanci familiari. Tra queste rientrano i canoni di locazione dell’abitazione, le cure mediche dei figli non coperte dal servizio sanitario nazionale e i costi legati al percorso universitario o alla formazione. L’intervento sarà strutturato con modalità “a sportello”, una formula pensata per accelerare l’accesso ai fondi e garantire risposte rapide ai cittadini aventi diritto.

Il sindaco Salvatore Esposito spiega: «Serviva uno strumento specifico, capace di intervenire in modo diretto. Con questo provvedimento l’Amministrazione sceglie di non limitarsi all’osservazione del problema, ma di agire per salvaguardare la dignità delle famiglie e le prospettive dei figli».

Sulla stessa linea l’assessore alle Politiche sociali Massimo Pirozzi: «Dai dati raccolti emerge chiaramente quanto le separazioni incidano sulla stabilità economica dei nuclei familiari. Abbiamo costruito uno strumento calibrato sulle esigenze reali, concentrandoci sulle spese che pesano maggiormente nella vita quotidiana». Nei prossimi giorni il Comune di Casalnuovo pubblicherà l’avviso pubblico contenente requisiti di accesso, criteri di assegnazione e modalità di presentazione delle domande.