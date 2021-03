All'indomani della morte di Valeria D'Esposito, sono tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sul web e che ricordano la giornalista, morta a 49 anni dopo complicazioni insorte dopo la sua positività al Coronavirus. Valeria D'Esposito era molto conosciuta nel mondo del giornalismo campano, dal momento che aveva fondato Visit Campania, noto portale web dedicato, come si evince dal nome, alle bellezze paesaggistiche e gastronomiche, ma non solo, della sua regione. E oggi, come detto, sono tantissimi i colleghi, ma anche gli amici e coloro che hanno incrociato il suo cammino, che la ricordano.

"Se ne è andata ieri dopo una breve battaglia a seguito di complicazioni tipiche di questo virus. La ricordiamo come tanti stanno facendo in queste ore commossi: era una persona solare, amava in maniera viscerale la sua Caserta e la Campania, sempre disponibile con tutti e generosa nel mettersi in gioco senza risparmio con le persone" scrive oggi Luciano Pignataro, giornalista e gastronomo, sul suo noto portale.

"Senza Parole. Oggi è venuta mancare, per il maledetto covid, Valeria D'Esposito di Visit Campania, in questi anni era stata tante volte in pizzeria e tante volte ne aveva scritto, in questa foto da noi con tanti suoi colleghi a Santantuono di un anno fa , bionda e sorridente, un abbraccio al marito Mario. E così la dobbiamo ricordare, col sorriso e col racconto delle cose belle della nostra terra" si leggeva invece ieri sulla pagina Facebook di Doro Gourmet, nota pizzeria di Caserta (città di origine della giornalista) che ha pubblicato anche una foto scattata in occasione di una delle tante cene di Valeria D'Esposito nel locale.