Sofiia Yaremchuk alla Napoli City Half Marathon: "La mia Ucraina sta vivendo un dramma"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sofiia Yaremchuk.

Sofiia Yaremchuk, atleta che corre per il Centro Sportivo Esercito, è a Napoli per la mezza maratona prevista per domani, domenica 27 febbraio. Ma il suo pensiero va, inevitabilmente, all'Ucraina. Yaremchuk, naturalizzata italiana nel 2021, è infatti nata a Leopoli, nella regione della Galizia che si trova nella parte più occidentale dell'Ucraina e che per ora sembra risparmiata dai bombardamenti. E come tante altre persone, vive ora nella preoccupazione per le sorti di amici e familiari. "Sono molto triste, tesa e preoccupata", ha spiegato l'atleta del Centro Sportivo Esercito, reduce dalla vittoria nella maratona di Venezia, per quello che sta accadendo in Ucraina, il mio Paese che al momento è in grande pericolo".

"Tutta la mia famiglia e tanti miei amici ed il mio popolo stanno vivendo un dramma", ha aggiunto ancora Sofiia Yaremchuk, "non posso far altro che sperare questa situazione si risolva al più presto e per il meglio". Un destino, il suo, condiviso anche dai tantissimi altri cittadini ucraini che vivono in Italia e nel resto del mondo, ma che hanno nella grande nazione subcarpatica le proprie radici e spesso anche le famiglie d'origine. "Sono confusa, non è stato facile allenarsi in questi ultimi giorni. Sarei dovuta andare in Ucraina il 4 marzo, per partecipare al battesimo del figlio, nato solo dieci giorni fa, di una mia cugina, ma naturalmente non sarà possibile. Ora però non vedo l’ora di correre la Napoli City Half Marathon, è una grande gara in una splendida città, domenica voglio provare a battere il mio primato personale e voglio correre più forte di sempre e per riuscirci e sentirmi più vicina al mio popolo correrò con i colori dell’Ucraina nel cuore insieme a quelli del Centro Sportivo Esercito Italiano", ha aggiunto ancora Yaremchuk.