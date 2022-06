Smantellato ormeggio abusivo sul lungomare di Napoli, due chioschi multati per i tavolini Smantellato ormeggio abusivo alla rotonda Nazario Sauro, sul lungomare di Napoli; multati due chioschi per occupazione di suolo stradale con tavolini, sedie e frigo.

A cura di Nico Falco

Un ormeggio completamente abusivo è stato smantellato questa mattina nell'acqua della rotonda Nazario Sauro in una operazione congiunta del commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli: i responsabili avevano sistemato in mare dei longheroni di cima di grosso calibro ancorati a due scogliere, ai quali erano legate ben 25 imbarcazioni.

L'intervento, condotto col supporto del Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato, si inquadra nel piano di controlli straordinario predisposto per la verifica della regolarità degli ormeggi e per il contrasto all'abusivismo sul demanio marittimo a Mergellina e nell'area del Lungomare di Napoli; segue di pochi giorni quello effettuato alla rotonda Diaz, dove erano ormeggiate abusivamente 50 imbarcazioni.

I natanti fissati all'ormeggio abusivo della rotonda Nazario Sauro sono stati rimossi dai proprietari mentre le cime sono state smaltite da personale dell'Asia. Sulla banchina gli operatori hanno sgomberato tavolini, ombrelloni e sedie che erano nei pressi dello specchio dell'acqua. I responsabili sono stati identificati in tre napoletani con precedenti di polizia; sono stati denunciati per occupazione abusiva di spazio demaniale in quanto avevano occupato un'area di 200 metri quadrati.

Il controllo ha riguardato anche le attività che si trovano a livello della strada: per due chioschi della rotonda Nazario Sauro è scattata la sanzione per occupazione abusiva del suolo stradale: senza nessuna autorizzazione avevano occupato un'area di 56 metri quadrati, marciapiede compreso, con tavolini, sedie e frigoriferi.