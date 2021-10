Si scontrano 5 camion, due autisti in ospedale: 11 km di coda tra Caserta Nord e Caianello Violento incidente sull’A1 tra Caserta Nord e Caianello: cinque automezzi coinvolti, due autisti in ospedale gravemente feriti. Uno di essi, rimasto incastrato nella cabina, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco prima di essere portato in codice rosso in ospedale. Sono 11 i chilometri di coda formatisi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente con cinque autoarticolati coinvolti sull'A1 Milano-Roma tra Caserta Nord e Caianello: due gli autisti rimasti gravemente feriti e portati in ospedale, traffico in tilt con undici chilometri di coda che hanno paralizzato il traffico in direzione Roma. Autostrada per l'Italia ha consigliato di uscire a Santa Maria Capua Vetere per evitare che le code possano ulteriormente prolungarsi, in attesa che i mezzi vengano rimossi dall'autostrada.

I due autisti feriti gravemente nell'impatto sono stati portati in ospedale: uno dei due in particolare era rimasto all'interno della cabina schiacciata e c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere e affidarlo al personale del 118, che ha poi provveduto a portarlo d'urgenza in ospedale. Non ci sono fortunatamente anche automobili coinvolte, ma si sono formati rapidamente undici chilometri di coda in direzione di Roma, con il traffico paralizzato in direzione Roma in attesa che i cinque mezzi vengano rimossi dalla carreggiata: sul posto le forze dell'ordine per coordinare le operazioni, il personale medico e sanitario delle ambulanze per curare i feriti, due squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Teano e di Caserta, oltre personale medico e tecnico di Autostrade per l'Italia. Proprio la società concessionaria delle autostrade, ha fatto sapere che "per il traffico diretto verso Roma, Consigliamo di uscire a Santa Maria Capua Vetere, prendere la S.S. 6 Casilina in direzione Roma, proseguire sulla S.S. 372 Telesina seguendo le indicazioni per Caianello dove è possibile rientrare in autostrada. In alternativa è possibile anticipare l'uscita a Caserta nord".