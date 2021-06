Bloccato prima da un colpo di pistola, ora dalla burocrazia. Ieri mattina Alessandro Orrù ha dovuto attendere 5 ore prima di poter rientrare in casa sua, a Ponticelli, periferia Est di Napoli. Ostacolo insormontabile, le tre piccole rampe di scale che portano al primo piano. Perché Alessandro è costretto su una sedia a rotelle, paraplegico dopo essere stato ferito alla schiena da un proiettile. E ieri mattina l'ascensore del palazzo popolare dove vive si è guastato e non si sa quando verrà riparato: dopo cinque ore di attesa e di chiamate vane, e di tentativi infruttuosi dei familiari, alla fine a portarlo in casa sono stati due poliziotti, a braccia.

Ma andiamo per ordine. Alessandro è disabile dal 2012, quando fu ferito a San Pietro a Patierno dai fratelli della sua ex fidanzata, che pensavano che l'allora 22enne, una volta rotta la relazione, facesse pressioni sulla ragazza perché tornasse con lui. I due sono stati condannati in appello nel 2016: 8 anni di reclusione a quello che sparò, 7 anni all'altro. Oggi Alessandro ha 31 anni, nella casa di via Carlo Miranda è agli arresti domiciliari, sta scontando 6 anni complessivi per un cumulo di pena per reati non associativi. I giudici hanno deciso per la detenzione alternativa, con autorizzazione a lasciare l'abitazione per due ore al giorno, proprio per il suo stato di salute.

Ieri, però, quando è tornato all'edificio, il 31enne ha trovato l'ascensore rotto. Ci ha provato, a rientrare in casa. I familiari hanno posizionato delle tavole di legno, hanno spinto la carrozzella, ma non c'è stato verso di superare quei gradini, anche per via del peso del ragazzo, circa 110 chili. I tecnici sono arrivati poco dopo e hanno certificato il guasto: c'è un pezzo da riparare, potrebbe anche arrivare nel giro di un paio di settimane, ma non si può fare nulla senza l'autorizzazione del Comune, proprietario della casa popolare.

"Da ieri mattina Alessandro non può uscire di casa – spiega a Fanpage.it l'avvocato Riccardo Senatore – nemmeno per quelle due ore a cui ha diritto per le proprie esigenze. È un ulteriore peggioramento, rispetto a una situazione che già compromette le sue condizioni: stare fermo in casa compromette il suo stato di salute. L'alternativa sarebbe un carcere attrezzato, come quello di Parma. Abbiamo presentato istanza di grazia, o almeno per ottenere una commutazione della pena, che potrebbe essere la semilibertà con orari circostanziati".