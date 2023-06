Si finge agente segreto per rubare lo scooter a un uomo, poi lo picchia: 40enne arrestato ad Aversa Il 40enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: è accusato di tentata rapina e lesioni personali.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha detto di appartenere ai servizi segreti per costringere la sua vittima designata a fermarsi e per rubargli così lo scooter: un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato dalla Polizia di Stato ad Aversa, nella provincia di Caserta. Gli agenti del locale commissariato sono intervenuti in viale della Libertà dove poco prima un collego libero dal servizio era intervenuto in aiuto di un cittadino straniero di 38 anni, che era stato appena picchiato da un uomo italiano di 40 anni, che si era qualificato come appartenente ai servizi segreti e lo aveva costretto a fermarsi.

Il malcapitato ha riferito ai poliziotti di aver appena terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di viale della Libertà quando, dopo essere salito sul suo scooter, era stato fermato dal 40enne che, dopo aver esibito un tesserino delle forze dell'ordine ed essersi qualificato come agente segreto, gli aveva intimato l'alt. Quando il 38enne si era fermato, il 40enne lo aveva aggredito a suon di pugni e schiaffi, sbalzandolo dalla sella del motociclo: il ladro, però, non era riuscito ad avviare lo scooter, consentendo l'intervento del poliziotto libero dal servizio e dei colleghi.

Alla luce di quanto appurato, il finto poliziotto è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. Il 38enne è invece stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 25 giorni.