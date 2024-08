video suggerito

Si è risvegliata una delle due bimbe ferite gravemente nel crollo alla Vela di Scampia Sveglia una delle bimbe che da giorni in gravissime condizioni al Santobono dopo il crollo del ballatoio a Scampia. Migliorano le altre bambine ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

2.634 CONDIVISIONI condividi chiudi

Migliorano le due bimbe gravemente ferite nel crollo di Scampia alla Vela Celeste. In particolare B. M., 4 anni, tuttora degente in Terapia Intensiva Pediatrica ha, come riferisce l'ospedale Santobono nel suo bollettino «riscontro clinico strumentale confortante»: la piccola è sveglia ed in respiro spontaneo, «necessita ancora del monitoraggio clinico- strumentale del caso, la prognosi rimane riservata». Per l'altra bimba A. P., di 7 anni, è in «condizioni generali caratterizzate da un graduale miglioramento complessivo. La

paziente è stata trasferita presso la UO di Neurochirurgia per il prosieguo delle cure del caso. La prognosi riservata è stata sciolta».

Pe quanto concerne le tre piccole pazienti ricoverate in Ortopedia: A.A., di 9 anni, operata per frattura di omero ha superato il decorso post operatorio senza complicanze. Nel bollettino si legge: «le condizioni generali risultano buone e stabili tali da poter ipotizzare la dimissione». La paziente B.M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentaria di femore «continua un decorso

ortopedico post operatorio che necessita di monitoraggio clinico strumentale e terapia medica. Resta in attesa di intervento maxillo facciale».

La paziente B.S., di 2 anni, operata di frattura di omero distale «ha superato il decorso post operatorio ed è

in condizioni generali buone e stabili tali da poter ipotizzare la dimissione». Per quanto concerne le ultime due pazienti ricoverate in chirurgia di urgenza: A.G., di 2 anni, presenta condizioni generali in miglioramento. «Si alimenta regolarmente. Resta ricoverata a

completamento delle indagini strumentali». A.A., di 4 anni, presenta condizioni cliniche in miglioramento. «Si alimenta, stabile la lesione alla milza, resta sotto stretto controllo clinico».