Shein a Napoli, ancora lunghe code su via Verdi per il pop-up store di abbigliamento Secondo giorno di apertura per il pop-up store di Shein a Napoli: lunghe code sotto il sole, il personale distribuisce acqua e caramelle a chi è in attesa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Shein è arrivato a Napoli da 24 ore e, come prevedibile, ha già fatto registrare lunghe file. Anche oggi, dopo la giornata "di esordio", lunghe ma ordinate code si registrano su via Verdi per accedere al pop-up store (negozio temporaneo) nel Salone Margherita della Galleria Umberto di Napoli. Tantissimi i giovani di entrambi i sessi, ma anche adulti più attempati, attratti dal passaparola dell'azienda cinese di abbigliamento fast fashion. Già ieri, visto il gran caldo, il personale dell'azienda ha portato acqua e caramelle alle persone in fila per accaparrarsi a buon mercato capi d'abbigliamento particolarmente in voga nell'ultimo periodo.

Il pop-up store ha aperto venerdì 16 giugno, con orario 10-19 tutti i giorni fino a martedì 20 giugno. Per mercoledì 21 giugno, invece, ultimo giorno di apertura per il pop-up store, l'orario sarà 10-15 per poi chiudere definitivamente l'esperienza napoletana. Le lunghe code, prevedibili, sono state comunque finora ordinate. Molti anche i turisti che, trovandosi a Napoli per il fine settimana praticamente estivo di questi giorni, hanno deciso di approfittarne. L'azienda, inizialmente votata solo all'e-commerce, sembra ormai essere diventata un punto di riferimento: il suo tour italiano, arrivato a Napoli, proseguirà nei prossimi giorni. C'era grande attesa soprattutto per la prima volta di un'apertura di un punto vendita temporaneo (i pop-up store, per l'appunto) della nota catena cinese, che per la prima volta è arrivata nell'Italia del centro-sud, scegliendo proprio il capoluogo partenopeo. E per ora, visto il riscontro ottenuto, l'idea sembra essere riuscita in pieno.