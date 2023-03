Sgozzato nella zona industriale di Salerno, arrestato il presunto assassino Il cadavere di Mohammed Showkot, cittadino del Bangladesh, venne trovato lo scorso 19 marzo con un profondo taglio alla gola: per l’omicidio la Polizia ha arrestato il connazionale Modhu Akon.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Arrestato il presunto assassino di Mohammed Showkot, il cittadino del Bangladesh trovato morto lo scorso 19 marzo a Salerno con una profonda ferita alla gola: la Polizia di Stato ha arrestato il connazionale Modhu Akon, ritenuto responsabile dell'omicidio; nella giornata odierna, il gip del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo emesso lo scorso 25 marzo dalla locale Procura della Repubblica.

Le indagini della Polizia sono scattate subito dopo l'omicidio di Showkot e hanno permesso di individuare il presunto assassino. Gli agenti si sono avvalsi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere, ovvero via Capitolo San Matteo, nella zona industriale di Salerno. Gli accertamenti dei poliziotti hanno così permesso di appurare che la vittima e il suo presunto assassino hanno raggiunto insieme l'area; soltanto Akon, però, si è allontanato dalla zona, mentre il cadavere di Showkot è stato rinvenuto proprio lì, come detto, lo scorso 19 marzo.

Ancora sconosciuto il movente dell'omicidio: gli inquirenti stanno effettuando ulteriori accertamenti tecnici per verificare la fondatezza dell'impianto accusatorio che ha portato al fermo di Modhu Akon.