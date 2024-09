video suggerito

Sgombero urgente delle Vele di Scampia: l’elenco di tutte le case interessate dall’ordinanza L’elenco degli appartamenti che dovranno essere rapidamente sgomberati a Scampia. Praticamente tutta la Vela Rossa e tutta la Vela Gialla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Le persone sgomberate dalla Vela di Scampia

Vela Rossa e Vela Gialla di Scampia saranno sgomberate rapidamente per imminente pericolo di chi ci vive. La notizia era nell'aria e ieri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato le ordinanze di sgombero. Il caso Vele è esploso dopo il tragico crollo della passerella alla Vela Celeste, avvenuto nel luglio scorso, costato la vita a tre persone e il ferimento di altre dodici.

Quella appena passata è stata una notte agitata: tra i residenti delle due Vele oggetto dell'ordinanza si sono susseguiti incontri e discussioni. Molti lamentano di non riuscire ad affittare un alloggio coi soldi del contributo emergenziale stanziato dal governo su richiesta del Comune di Napoli. Resta il tema: i tre immobili sono a rischio, uno è stato svuotato dopo il crollo e le morti – c'è una inchiesta in corso -. Per gli altri due si tratta di un provvedimento precauzionale ma necessario. Per evitare il rischio, concreto, di altre tragedie.

L'elenco degli interni delle unità immobiliari raggiunte da ordinanza di sgombero nella Vela Rossa:

1. Interno 411

2. Interno 114

3. Interno 420

4. Interno 102

5. Interno 1004

6. Interno 229

7. Interno 107

8. Interno 109

9. Interno 105

10. Interno 202

11. Interno 320

12. Interno 1106

13. Interno 405

14. Interno 808

15. Interno 812

16. Interno 118

17. Interno 1101

18. Interno 215 (già sgomberato)

19. Interno 326 (già sgomberato)

20. Interno 424 (già sgomberato)

21. Interno 519 (già sgomberato)

22. Interno 521 (già sgomberato)

23. Interno 810 (già sgomberato)

24. Interno 903 (già sgomberato)

25. Interno 911 (già sgomberato)

26. Interno 1003 (già sgomberato)

27. Interno 1006 (già sgomberato)

28. Interno 1103 (già sgomberato)

Gli interni 101 e 218 non sono stati notificati e quindi non sono inclusi nell'elenco ufficiale di sgombero.

L'elenco degli interni delle unità immobiliari raggiunte da ordinanza di sgombero per la Vela Gialla:

1. Interno 109

2. Interno 117

3. Interno 206

4. Interno 334

5. Interno 326

6. Interno 415

7. Interno 406

8. Interno 431

9. Interno 413

10. Interno 419

11. Interno 213

12. Interno 214

13. Interno 224

14. Interno 221

15. Interno 222

16. Interno 333

17. Interno 217

18. Interno 218

19. Interno 230

20. Interno 606

21. Interno 804

22. Interno 515

23. Interno 306

L'interno 211 è risultato già sgomberato da cose e persone.