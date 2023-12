Sergio Dinis, 15 anni, scomparso da tre giorni a Napoli: la madre chiede aiuto sui social Il minore vive a Secondigliano con la famiglia. Lo scorso 18 dicembre, dopo essere uscito dalla palestra, del 15enne si sono perse le tracce. Numerosi gli appelli fatti sui social per ritrovarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una famiglia e un intero quartiere, quello di Secondigliano, alla periferia settentrionale di Napoli, in apprensione per le sorti di Sergio Dinis (all'anagrafe Serhiy, ndr), 15 anni, scomparso da tre giorni ormai. Del minorenne, infatti, si sono perse le tracce lo scorso 18 dicembre: da quanto si apprende, Sergio quella sera è uscito dalla palestra e da allora non si hanno più sue notizie.

Tantissimi gli appelli che, nelle scorse ore, si sono susseguiti sui social network. Tra questi c'è anche quello della madre del 15enne, che ha pubblicato un video nel quale, in lacrime, mostra una foto di Sergio e rivolge un appello, pregando chiunque avesse informazioni utili di contattare lei oppure le forze dell'ordine.

Anche la nota trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" si sta occupando del 15enne: sul proprio sito, il programma di Rai3 ha pubblicato una scheda informativa su Sergio Dinis. Alto 1 metro e 87 centimetri, capelli biondi e occhi castani, al momento della scomparsa il 15enne indossava una maglietta color panna, dei pantaloni cargo neri e delle scarpe da ginnastica.