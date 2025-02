video suggerito

Sequestro da 10 milioni all'imprenditore Citarella. Il padre fu vittima di agguato di camorra Il provvedimento notificato dalle Fiamme Gialle di Salerno; l'imprenditore, ex patron della Nocerina, accusato anche di tentato omicidio con due boss di camorra.

A cura di Nico Falco

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha notificato un sequestro da 10 milioni di euro all'imprenditore Giovanni Citarella: l'uomo si sarebbe reso responsabile, negli anni, di intestazione fittizia di beni, turbata libertà degli incanti, corruzione e plurimi illeciti fiscali, inoltre è accusato di tentato omicidio di stampo camorristico in concorso con Carmine Alfieri e Pasquale Galasso, che negli anni '80, prima di diventare collaboratori di giustizia, erano stati tra i principali boss di camorra della Campania. Giovanni Citarella, ex presidente della Nocerina, società calcistica con sede a Nocera Inferiore (Salerno), è il figlio di Gennaro Citarella, l'imprenditore nocerino ucciso in un agguato di camorra negli anni '90.

I sigilli riguardano partecipazioni societarie e complessi aziendali della Cieffe Lavori srl e della Cieffe Costruzioni srl, le due società formalmente rappresentate da Francesco Caccavale che operano nel settore della costruzione di infrastrutture stradali su tutto il territorio nazionale e che, nel periodo 2021/2024, si sono aggiudicate appalti per oltre 450 milioni di euro per ore da eseguire o in fase di esecuzione in Sardegna, Toscana, Campania e Lazio.

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, le due società, in fase di avvio della operatività, avrebbero ritratto le proprie risorse economiche e finanziarie da alcune operazioni societarie straordinarie, ovvero scissioni e trasferimenti di azienda, che erano state realizzate da altre compagini societarie, riconducibili a Giovanni Citarella nonostante l'imprenditore non figurasse tra i titolari di partecipazioni e non rivestisse cariche sociali.