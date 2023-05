Sequestrati migliaia di caschi non omologati, la Questura di Napoli tra i frodati La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 4mila caschi per moto risultati irregolari; 350 erano stati venduti alla Questura di Napoli.

A cura di Nico Falco

Oltre 4mila caschi per moto e scooter sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza presso i magazzini di una società e in 43 rivenditori in nove regioni: da opportune verifiche è risultato che non rispettavano i requisiti di omologazione nonostante, ovviamente, fossero corredati della documentazione che affermava il contrario. Tra gli acquirenti vittime della presunta frode, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, c'è anche la Questura di Napoli, che aveva acquistato una fornitura.

L'operazione è scattata in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per tre lotti firmato dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica locale – sezione seconda. L'intervento è stato curato dai militari del II Gruppo Napoli e riguarda caschi modulari, demi-jet e jet, 3.600 dei quali sono stati individuati nei magazzini della società importatrice e 869 presso le sedi di 43 ignari rivenditori commerciali italiani ai quali erano stati venduti.

I controlli erano partiti perché le omologazioni presenti sui caschi erano apparse "confuse", rilasciate ad altri produttori e importatori; erano stati quindi avviati accertamenti tecnici e, tramite l'analisi di periti esperti, è stato accertato che le caratteristiche non erano conformi alle specifiche di sicurezza prescritte dalle omologazioni europee e, di conseguenza, c'era un concreto rischio per l'incolumità degli utilizzatori.

Il rappresentante legale e l'amministratore di fatto della società importatrice, entrambi della provincia di Napoli, sono indagati per frode in commercio. Sono inoltre indagati anche per frode in pubbliche forniture, per i 350 caschi che erano stati acquistati dalla Questura di Napoli e che comunque, apprende Fanpage.it, non sono stati mai utilizzati.