Sei rapine in un mese ai distributori di benzina a Pozzuoli, in carcere 24enne Ordinanza bis per un 24enne napoletano, già detenuto: è accusato di 6 rapine in un mese (di cui 2 tentate) ai danni di distributori di benzina di Pozzuoli.

A cura di Nico Falco

Immagine di archivio

Pistola in pugno, volto coperto, raid lampo in sella a uno scooter: si sarebbe reso responsabile di sei rapine fotocopia (di cui quattro consumate e due tentate) ai danni di distributori di carburante di Pozzuoli (Napoli) Antonio De Monte, 24enne del quartiere Fuorigrotta. Ad incastrarlo, i carabinieri della stazione di Pozzuoli, le cui indagini hanno portato al provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Napoli su proposta della Procura locale.

Il ragazzo avrebbe assaltato i sei distributori nel territorio del comune del Napoletano nel giro di pochi giorni, nello scorso febbraio. Sempre con lo stesso modus operandi avrebbe costretto i gestori a consegnare l'incasso, per un totale di poco più di duemila euro; quattro le rapine riuscite, in altre due invece la reazione della vittima aveva costretto i criminali a desistere e a scappare. La misura cautelare è stata notificata oggi, 17 novembre, dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli nel carcere di Poggioreale, dove il ragazzo si trova già recluso per altri episodi analoghi.

Era infatti finito in manette a marzo, sempre per rapina, insieme a un complice; in quella circostanza erano stati i carabinieri della stazione di Fuorigrotta ad individuarlo, indagando su altre sei rapine messe a segno nel quartiere della periferia ovest di Napoli ai danni di altrettanti esercizi commerciali tra luglio e ottobre 2020; i due criminali, sempre col volto travisato e armato, avevano costretto altrettanti commercianti a consegnare l'incasso ed aveva intascato complessivamente 13.600 euro. Ai due era stata notificata la misura cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso.