“Sei giorni per ricevere l’esito di un tampone”: la denuncia di un cittadino di Salerno L’uomo ha effettuato un tampone molecolare all’Usca di Salerno il 28 dicembre e, dopo vari solleciti per conoscerne l’esito, gli è stato detto che probabilmente lo conoscerà il prossimo 3 gennaio.

A cura di Valerio Papadia

In Campania, da quando queste festività natalizie hanno preso il via, è corsa ai tamponi nella speranza di trascorrere pranzi e cene in famiglia con più tranquillità: farmacie e laboratori sono presi d'assalto – anche stasera per il cenone di Capodanno – da giorni. La vicenda che arriva da Salerno, però, racconta di un'attesa di sei giorni soltanto per ricevere l'esito di un tampone molecolare. Come riporta l'Ansa, la denuncia arriva dal diretto interessato, Vincenzo Giordano, residente come detto a Salerno e con in casa un paziente oncologico, che proprio per questo ha voluto effettuare un test molecolare, per vivere con maggiore serenità queste feste. Come racconta Giordano, lo scorso 28 dicembre si è così sottoposto a tampone all'Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) di Salerno, ma dopo giorni senza notizie, si è rivolto a diverse istituzione per conoscere l'esito del test, che probabilmente riceverà però soltanto il prossimo 3 gennaio, a distanza di sei giorni.

"Non avendo ancora avuto alcun riscontro sull'esito, ho contattato il medico di base attraverso il quale sono riuscito a sapere che, forse, l' esito del tampone arriverà il 3 gennaio. Ho provato a rivolgermi un po' a tutti, ma nessuno mi ha detto come risolvere la situazione" ha raccontato Vincenzo Giordano, che nel frattempo si è sottoposto anche a un tampone antigenico, il cosiddetto rapido, che ha dato esito negativo: l'uomo, però, vorrebbe ricevere anche l'esito del tampone molecolare a cui si è sottoposto ormai tre giorni fa, che come sappiamo ha una maggiore attendibilità e accuratezza nella rilevazione del Sars-Cov-2 rispetto a un test rapido.