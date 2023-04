“Scusate l’eventuale disturbo” lo striscione al cimitero di Napoli per la festa scudetto Uno striscione è apparso questa mattina davanti al Cimitero di Poggioreale a Napoli, in vista dei possibili festeggiamenti del terzo scudetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Scusate l'eventuale disturbo…" recita uno striscione davanti al cimitero di Poggioreale a Napoli. La scritta con caratteri azzurri, ironica e garbata, per festeggiare l'eventuale terzo scudetto del Calcio Napoli, è apparsa questa notte sul muro d'ingresso del camposanto cittadino e non può non richiamare alla memoria l'altro celebre striscione del primo scudetto del 10 maggio 1987: "Cosa vi siete persi!", diventato subito leggenda.

Lo striscione di 36 anni fa era probabilmente un falso storico. Una favola così bella che tutti hanno sempre voluto crederci. Ma di quello striscione al cimitero di Poggioreale non ci sono tracce fotografiche. Quella scritta "Cosa vi siete persi!", a volte napoletanizzata in "E che vi site perzi" sul muro del cimitero di Poggioreale a Napoli per festeggiare il primo Scudetto probabilmente non è mai esistita. Mentre uno striscione simile, invece, fu immortalato tra i vicoli di Napoli. Ciò nonostante, la leggenda è entrata lo stesso nell'immaginario collettivo. Tanto che qualcuno immaginò anche una possibile risposta dei defunti: risposta: "E chi ve lo ha detto?".

Lo striscione "falso d’autore"

Nel tempo, la scritta è poi tornata in altre occasioni. Nel 2012, davanti al cimitero di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, in occasione della finale di Coppa Italia contro la Juventus del 20 maggio 2012, vinta dal Napoli di Mazzarri con le reti di Cavani ed Hamsik.