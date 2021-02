Sono 25 i nuovi contagiati dal Coronavirus nelle scuole di Napoli nelle ultime 24 ore. Tra questi, 18 studenti: 5 delle superiori che frequentano la DAD e che hanno contratto il contagio probabilmente da contatti familiari, 11 alunni delle scuole elementari e 2 dell'infanzia, 6 insegnanti e 1 non docente. Questi i numeri del report dell'Asl Napoli 1 Centro, aggiornati ad oggi, 1 febbraio 2021, che raccoglie le segnalazioni fatte dai dirigenti scolastici alle Unità Operative di Prevenzione Collettiva del Dipartimento di Prevenzione competenti per il territorio. Altri 5 studenti positivi sono stati registrati nell'area flegrea.

I positivi nelle scuole elementari e d'infanzia aumentati del 51%

Negli ultimi 15 giorni, secondo l'Asl Napoli 1 Centro, dal 14 gennaio al 1 febbraio 2021, “c’é stato un incremento di casi positivi”. Per quanto riguarda gli studenti, nel periodo 14 gennaio-1 febbraio 2021, l'aumento dei positivi è stato del 32,97% per le scuole di infanzia ed elementari, del 6,72% per le medie e del 6,56% per le superiori. Mentre se si analizzano i dati dal 1 dicembre 2020 al 1 febbraio 2021 c'è stato un aumento di positivi nelle scuole d'infanzia e elementari del 51,85%, alle medie del 9,96% e alle superiori del 10,82%.

La mappa dei contagi per quartiere

Ecco, invece, i dati dei contagi nelle scuole per quartiere. I dati sono aggiornati a questa mattina ore 12,00 rispetto alle segnalazioni ed attività conseguenziali delle ultime 24 ore e sono i seguenti. Nel Distretto Sanitario di Base 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo) si conta 1 docente di scuola d'infanzia positivo (contatto stretto familiare di caso positivo).

Al Distretto Sanitario di Base 25 (Bagnoli, Fuorigrotta) ci sono 4 studenti delle superiori positivi. Tutti svolgono lezione in DAD, e hanno contratto il contagio probabilmente in ambito familiare, due di questi sono fratelli.

Al Distretto Sanitario di Base 26 (Pianura, Soccavo) ci sono 2 studenti delle elementari positivi. Mentre al Distretto Sanitario di Base 27 (Arenella, Vomero) risulta uno studente della scuola d'infanzia positivo e 1 delle scuole superiori. Contagiato anche un non docente.

Al Distretto Sanitario di Base 28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella) c'è 1 studente di scuola elementare positivo. Al Distretto Sanitario di Base 29 (Stella, San Carlo all'Arena) contagiati 4 alunni di scuola elementare.

Al Distretto Sanitario di Base 30 (Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno) risultano 3 studenti di scuola primaria positivi, e 3 docenti di scuola d'infanzia contagiati.

Al Distretto Sanitario di Base 31 (Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe Porto, Mercato Pendino) registrato 1 studente di scuola d'infanzia positivo. Mentre al Distretto Sanitario di Base 32 (Ponticelli, Barra, San Giovann a Teduccio) positivi 1 studente delle elementari, 1 docente di scuola d'infanzia. Infine, al Distretto Sanitario di Base 33 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale), positivo 1 docente di scuola d'infanzia.

Nell'area flegrea 5 studenti positivi

Cinque allievi di scuola primaria sono risultati positivi al Covid-19 negli ultimi giorni nelle scuole dell'area flegrea. I casi si sono verificati a Pozzuoli, due, in plessi dislocati tra Licola e Monterusciello, a Quarto, due, in plessi del centro storico e località San Gaetano ed un caso in una prima elementare di Monte di Procida. Gli insegnanti ed i compagni di classe degli allievi colpiti dal virus sono stati messi subito in quarantena, interrompendo l'attività didattica in presenza e proseguendo da remoto. Le dirigenze delle strutture scolastiche, informata l'Asl Napoli 2 Nord, hanno proceduto alla sanificazione degli ambienti che ospitavano le scolaresche andate in quarantena. Per il rientro degli allievi e degli insegnanti in isolamento domiciliare si attenderanno le disposizioni dell'Asl.