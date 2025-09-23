Scuole chiuse per allerta meteo domani 24 settembre, la lista dei Comuni in Campania

L'allerta meteo su gran parte della Campania (tranne il Cilento) è stata prorogata fino a domani, mercoledì 24 settembre a mezzanotte. E visto ciò che è accaduto sull'isola di Ischia, in particolare nella zona di Forio, dove il nubifragio ha allagato intere aree e automobili, causando danni ai residenti, per domani il sindaco di Forio di Ischia, uno dei 6 comuni dell'isola del Golfo di Napoli (sono Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano) ha deciso in via precauzionale per maltempo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

È possibile che nelle prossime ore altri comuni decideranno di seguire questo esempio e sospendere la didattica per ventiquattr'ore, soprattutto nelle aree a più alto rischio idrogeologico. Del resto la stessa ordinanza di Protezione civile regionale chiede ai Comuni «Di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile».