Scuole chiuse per allerta meteo domani 24 settembre, la lista dei Comuni in Campania

Il Comune di Forio d’Ischia chiude le scuole per ventiquattr’ore causa allerta meteo. Altri potrebbero seguire il suo esempio.
A cura di Redazione Napoli
L'allerta meteo su gran parte della Campania (tranne il Cilento) è stata prorogata fino a domani, mercoledì 24 settembre a mezzanotte. E visto ciò che è accaduto sull'isola di Ischia, in particolare nella zona di Forio, dove il nubifragio ha allagato intere aree e automobili, causando danni ai residenti, per domani il sindaco di Forio di Ischia, uno dei 6 comuni dell'isola del Golfo di Napoli (sono Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano) ha deciso in via precauzionale per maltempo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

È possibile che nelle prossime ore altri comuni decideranno di seguire questo esempio e sospendere la didattica per ventiquattr'ore, soprattutto nelle aree a più alto rischio idrogeologico. Del resto la stessa ordinanza di Protezione civile regionale chiede ai Comuni «Di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile».

