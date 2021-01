Dovranno ancora aspettare gli studenti della Campania per rientrare in classe. Nella regione, infatti, a differenza di quanto accadrà in gran parte del Paese, il ritorno a scuola in presenza per le prime e le seconde elementari, e per le scuole dell’infanzia, è slittato all'11 gennaio, invece che al 7. Ecco che allora alcuni genitori, in segno di protesta contro l'ennesima ordinanza del governatore De Luca che rimanda la riapertura delle scuole in presenza, hanno messo in campo un blitz e nella serata di ieri, come dimostrano alcuni video diffusi sui social network, hanno occupato le strisce pedonali tra via Salvator Rosa e piazza Giuseppe Mazzini, nel cuore della città, bloccando il traffico.

Scuole in Campania, si ritorna l'11 gennaio: l'ordinanza di De Luca

Il 5 gennaio, con l'ordinanza numero 1 del 2021, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rimandato il ritorno a scuola per gli studenti campani. Ecco, di seguito, cosa dispone l'ordinanza: