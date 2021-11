Scuole aperte e allerta meteo, la vicesindaca di Napoli: “Chiuderemo solo quelle a rischio” La vicesindaca di Napoli sulla questione scuole aperte durante l’allerta meteo: “Abbiamo fatto i dovuti controlli, c’erano tutte le garanzie che non accadessero fatti gravi, e abbiamo deciso di lasciarle aperte”. E per il futuro annuncia: “Chiuderemo solo quelle a rischio, per non far perdere giorni preziosi di lezioni ai ragazzi dopo due anni difficili”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non ci sarà una chiusura "totale" delle scuole in caso di allerta meteo, ma si valuterà quali lasciare chiuse e quali invece aperte. Lo ha detto la vicesindaca di Napoli, Mia Filippone. Il tema è al centro di forti "discussioni" dopo le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile in queste ore e la contestuale scelta di Palazzo San Giacomo di lasciare aperti gli istituti scolastici: a protestare, oltre agli studenti, anche alcuni genitori. Ma la linea del Comune di Napoli è chiara: no alla chiusura tout court delle scuole, sì alla valutazione di quali siano le scuole a rischio e procedere, nel caso, alla chiusura precauzionale solo di queste ultime.

Prima di decidere se chiudere le scuole in queste ore di allerta arancione con il Sindaco Gaetano Manfredi, l'Assessore alla Protezione Civile Edoardo Cosenza ci siamo messi in comunicazione con il coordinatore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Napoli. C’erano le garanzie che non accadessero fatti gravi come quelli che sono accaduti, per esempio in Sicilia la scorsa settimana, e abbiamo scelto di lasciare le scuole aperte.

Lo ha spiegato la vicesindaca stessa in una intervista rilasciata a "Studio Mattina" su Canale 9. L'obiettivo è quello di non far perdere giorni di lezione agli studenti "dopo questi due anni difficili", ha spiegato ancora Mia Filippone. A Palazzo San Giacomo è arrivato anche un report degli uffici tecnici delle municipalità per evidenziare quali possano essere le scuole a rischio in caso di allerta meteo, e dunque decidere per le prossime volte per una chiusura solo di queste ultime.