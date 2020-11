in foto: (La Presse)

Ordinanza numero 90 della Regione Campania: ecco il piano con cui l'ente guidato da Vincenzo De Luca proroga la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado tranne la prima elementare e le scuole per l'infanzia. Dunque a prescindere dal permanere della zona rossa Covid avremo un quadro del genere: scuole dell'infanzia e prima elementare in presenza, dalla seconda alla quinta elementare didattica a distanza. Le tre classi della scuola media, le cinque classi di scuola superiore e l'Università a distanza.

C'è un piano, predisposto dalla Regione Campania per riaprire progressivamente in sicurezza: «In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi».