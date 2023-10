Scosse ai Campi Flegrei, visite a numero chiuso all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli L’anfiteatro romano di Pozzuoli sarà visitabile soltanto in maniera contingentata, a partire da sabato 7 ottobre, a causa delle frequenti scosse di terremoto nei Campi Flegrei.

A cura di Valerio Papadia

L’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (Foto: Parco Archeologico dei Campi Flegrei)

L'attenzione nei Campi Flegrei è alta, soprattutto dopo l'apposito decreto varato dal Governo per monitorare la caldera del supervulcano e per regolamentare i piani di evacuazione. In quest'ottica, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha deciso di contingentare gli ingressi all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli: a partire da domani, sabato 7 ottobre, e fino al 31 dello stesso mese, l'ingresso sarà a numero chiuso. Le visite all'anfiteatro romano della città flegrea potranno durare al massimo un'ora, mentre il numero massimo di persone per visita è fissato a 50.

"Si informano i visitatori che il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha disposto una nuova modalità di fruizione per L’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. A partire dal 7 ottobre 2023 il sito sarà aperto al pubblico esclusivamente attraverso visite contingentate della durata di 1 ora (max 50 persone per gruppo)" si legge sui profili social del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Il numero chiuso all'Anfiteatro Flavio si rende necessario per regolare il flusso dei visitatori proprio a causa dell'allerta bradisismo in atto nell'area; sarà comunque ancora possibile visitare i sotterranei dell'arena.

Anfiteatro Flavio, gli orari di ingresso dal 7 al 31 ottobre

Ecco, di seguito, gli orari di apertura al pubblico dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli che saranno in vigore a partire da domani e fino alla fine del mese di ottobre:

Ore 09:00

ore 09:00: visita sotterranei

ore 09:30: visita arena

Ore 10:00

ore 10:00: visita sotterranei

ore 10:30: visita arena

Ore 11:00

ore 11:00: visita sotterranei

ore 11:30: visita arena

Ore 12:00

ore 12:00: visita sotterranei

ore 12:30: visita arena

Ore 13:00

ore 13:00: visita sotterranei

ore 13:30: visita arena

Ore 14:00

ore 14:00: visita sotterranei

ore 14:30: visita arena

Ore 15:00

ore 15:00: visita sotterranei

ore 15:30: visita arena

Ore 16:00

ore 16:00: visita sotterranei

ore 16:30: visita arena