Scontro tra taxi e scooter in via Marina a Napoli: due ragazzi in ospedale in codice rosso L’incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna sulla corsia preferenziale di via Marina, nel cuore di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale a Napoli nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1° dicembre: a scontrarsi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono stati un taxi e uno scooter; l'incidente si è verificato sulla corsia preferenziale in via Marina, nel tratto compreso tra piazza Mercato e Porta di Massa. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi, che si trovavano in sella allo scooter: soccorsi dai sanitari del 118, i due giovani sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Cardarelli; non si conoscono ancora le loro condizioni di salute. Non ha riportato gravi conseguenze, invece, il conducente del taxi.

Strada chiusa, tram sospesi e bus deviati

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, per effettuare tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara.

Per consentire l'intervento dei soccorsi e le indagini delle forze dell'ordine, il tratto della corsia preferenziale interessato dall'incidente è stato chiuso, causando notevoli rallentamenti alla circolazione automobilistica, già normalmente molto congestionata in via Marina. A causa della chiusura della strada, le linee dei tram 1 e 4 sono state sospese, mentre il percorso di alcuni autobus cittadini è stato deviato.