Scontro frontale tra due auto, una prende fuoco: feriti due bambini, uno è grave Il bilancio complessivo dell’incidente è di quattro feriti. Lo scontro si è verificato sulla Fondovalle Isclero all’altezza di Dugenta, nel Beneventano.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale, nella giornata di ieri, domenica 22 ottobre, sulla Fondovalle Isclero, all'altezza dell'uscita di Dugenta, nella provincia di Benevento: due automobili, una Fiat 500 e una Citroen C3, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento; dopo l'impatto, che è stato violento, una delle due vettura, la Citroen, ha preso fuoco ed è stata avvolta dalle fiamme.

Il bilancio dell'incidente è di quattro feriti, tra cui ci sono anche due bambini: uno dei piccoli è purtroppo in gravi condizioni di salute. I primi a intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Telese Terme, che si sono adoperati per spegnere le fiamme e per estrare una donna dall'abitacolo di una delle due vetture, rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno trasportato i quattro feriti all'ospedale di Benevento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.