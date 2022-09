Scontri prima di Napoli-Liverpool e aggressioni ai poliziotti: Daspo per 7 tifosi inglesi Sette tifosi inglesi colpiti da Daspo per le violenze di Napoli-Liverpool di Champions: per cinque, il Daspo è di un anno dopo un fitto lancio di oggetti. Tre anni per altri due tifosi inglesi, rei di aver aggredito dei poliziotti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due frame dei video degli scontri coi tifosi del Liverpool a Napoli

Sette tifosi del Liverpool sono stati colpiti da Daspo per gli incidenti avvenuti prima, durante e dopo Napoli-Liverpool dello scorso 7 settembre, match valido per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Alcuni di questi tifosi avevano lanciato pietre ed altri oggetti contro i tifosi napoletani dopo essere stati provocati, mentre altri avevano perfino aggredito alcuni poliziotti dopo che erano stati portati in commissariato.

Lancio di oggetti, Daspo di un anno per 5 tifosi inglesi

Nel dettaglio, cinque di loro tra i 27 ed i 38 anni sono stati raggiunti sia da Daspo di un anno sia da una denuncia per rissa, danneggiamento e getto pericoloso di cose. Avevano infatti "risposto" alle provocazioni dei tifosi napoletani su via Cristoforo Colombo al termine della partita, lanciando contro di loro pietre, sedie e alcuni oggetti di fortuna recuperati al momento. Non ci sono stati feriti gravi, ma il fitto lancio di oggetti, nato in "risposta" alle provocazioni napoletane, ha causato non pochi problemi a passanti e residenti in zona.

Tre anni a due tifosi per aver aggredito poliziotti

Per altri due tifosi inglesi, entrambi di 54 anni, è scattato il Daspo di tre anni perché prima del match avevano tentato di accedere al settore occupato dai tifosi del Napoli e, fermati dagli steward, avevano iniziato ad inveire contro di essi e poi verso i carabinieri intervenuti. A quel punto, portati presso il commissariato San Paolo, avevano anche aggredito due poliziotti intervenuti per calmarli, finendo così per essere bloccati ed arrestati. Per loro il Daspo è stato così triplicato rispetto agli altri cinque tifosi inglesi sanzionati da parte della Questura di Napoli.