Scomparsa in Cilento Alyona Vasilieva, 24 anni. La madre: “Soffre di sclerosi multipla, aiutatemi a trovarla” La giovane è scomparsa venerdì 14 luglio, da San Giovanni a Piro, nella provincia di Salerno. Sui social la mamma ha diffuso un appello.

A cura di Valerio Papadia

Ore di apprensione in Cilento, nella provincia di Salerno, più precisamente nella piccola cittadina di San Giovanni a Piro, dove nella giornata di venerdì 14 luglio è scomparsa Alyona Vasilieva, giovane donna di 24 anni di origine ucraina. Non avendo più sue notizie, la madre, preoccupata, ha diffuso un appello sui social network, a corredo del quale ha pubblicato anche diverse fotografie che ritraggono la ragazza, affetta da sclerosi multipla e, negli ultimi giorni, anche da alcuni disturbi psichici di non meglio precisata natura.

"Mia figlia, 24 anni, Alyona Vasilieva, è scomparsa. Doveva andare a Napoli, noi viviamo con la nostra famiglia a San Giovanni a Piro (SA). È affetta da sclerosi multipla e da una settimana è in psicosi acuta a causa di farmaci prescritti erroneamente che le hanno provocato un disturbo mentale. Ha molti tatuaggi sul corpo. Porta sempre con sé un bastone (come nella foto). Aveva con sé due grandi zaini e un tappetino da turista. Può dormire per strada. Una caratteristica: agita le mani in modo innaturale quando parla. Chiunque l'abbia incontrata o la conosca è pregato di contattare la polizia" ha scritto la donna su Facebook, pregando chiunque abbia notizie di mettersi in contatto con le forze dell'ordine.