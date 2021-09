Scippo al corso Vittorio Emanuele, passante fotografa i criminali e li fa arrestare Due scippatori sono stati arrestati dalla Polizia nel centro di Napoli, dopo il furto di una collanina d’oro sul corso Vittorio Emanuele: i Falchi della Squadra Mobile li hanno identificati grazie alla fotografia scattata da un passante che aveva assistito all’aggressione ed aveva accompagnato la vittima in Questura per la denuncia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due giovani criminali sono stati arrestati dalla Polizia di Stato subito dopo uno scippo: fondamentale per le indagini, risolte in pochi minuti, l'intervento di un passante, che aveva assistito allo scippo e aveva scattato una fotografia dello scooter su cui i due erano scappati. È avvenuto lungo il corso Vittorio Emanuele, nel centro di Napoli. In manette, accusati di furto con strappo, Antonio Castaldi e Giovanni Catena, rispettivamente 30 e 34 anni, con precedenti di polizia.

L'episodio risale a sabato mattina, quando due persone sono arrivate nell'Ufficio Denunce della Questura di Napoli. Una di loro ha raccontato che, poco prima, era stata presa di mira da due criminali; la coppia, arrivata in sella a uno scooter, le si era avvicinata in strada e quello seduto dietro le aveva strappato la catenina d'oro dal collo. Tutto era avvenuto in una manciata di secondi, ma la vittima era riuscita a memorizzare alcuni particolari dei due. L'altra persona era un testimone, che si trovava anche lei sul corso Vittorio Emanuele in quei minuti, si era accorta dell'aggressione e, prontamente, aveva tirato fuori il telefonino ed era riuscita a scattare una fotografia dei criminali e, soprattutto, dello scooter che stavano utilizzando.

Quello scatto, insieme alle descrizioni fornite dalla vittima, si è rivelato fondamentale per l'individuazione dei due criminali. I Falchi della Squadra Mobile, pattugliando l'area, hanno infatti intercettato poco dopo due giovani che corrispondevano alle descrizioni in via Vergini, all'angolo con via Foria. Nel corso delle perquisizioni è stato rinvenuto il casco usato per lo scippo, in casa di uno dei due.