Sciopero Trenitalia 23-24 novembre 2024: a Napoli a rischio metro Linea 2, Frecce e Regionali Sciopero del personale Trenitalia dalle 21 di sabato 23 novembre alle 20.59 di domenica 24 novembre. A Napoli a rischio la Linea 2 della metropolitana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Nuovo sciopero in arrivo per il fine settimana del 23-24 novembre: stavolta ad incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia, che dalle 21 di sabato 23 e fino alle 20.59 di domenica 24 novembre. Uno sciopero che riguarda tutta Italia, ma che a Napoli avrà ripercussioni non solo su Frecce e Regionali, ma anche sulla Linea 2 della metropolitana, gestita appunto da Trenitalia e che collega la zona orientale di Napoli con Pozzuoli: possibili disagi in vista del match tra Napoli e Roma in programma proprio per domenica 24 novembre alle 18 allo stadio Maradona di Fuorigrotta per i tanti tifosi che da Napoli Piazza Garibaldi prendono la Linea 2 per raggiungere la fermata dei Campi Flegrei, antistante piazzale Tecchio.

Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore potrà esserci anche per Regionali e Frecce. Trenitalia ha fatto sapere che "i viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti". In ogni caso, nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). Per evitare o limitare al minimo i disagi, è consigliabile consultare l'app Trenitalia, le biglietterie e il personale di assistenza clienti Trenitalia, in modo da potersi organizzare in tempo utili soprattutto per le lunghe tratte.