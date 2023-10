Sciopero dei taxi a Napoli martedì 10 ottobre 2023, gli orari dello stop e i motivi della protesta Sciopero dei taxi a Napoli martedì 10 ottobre 2023 per 24 ore contro l’articolo 3 del decreto Asset, che prevede anche l’aumento del numero di licenze.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si terrà martedì 10 ottobre 2023 lo sciopero dei taxi a Napoli, che potrebbe causare disagi fino a 24 ore. Tra i motivi dello sciopero, il più contestato è l'articolo 3 del Decreto Asset, che permetterebbe l'aumento delle licenze per i taxi nei Comuni italiani e che, secondo i sindacati, porterebbe all'ingresso nel settore delle multinazionali, mettendo in pericolo i posti di lavoro dei tassisti. Decreto che andrebbe ad essere applicato nei comuni capoluogo di regione, nelle sedi delle città metropolitane o di aeroporto, dove si potranno aumentare le licenze, fino al 20% di quelle già rilasciate, attraverso un concorso straordinario e con procedure definite molto più snelle. Previste anche licenze aggiuntive prorogabili fino a due anni,

Gli orari dello sciopero dei taxi a Napoli il 10 ottobre 2023

Lo sciopero durerà 24 ore, ovvero l'intera giornata di martedì 10 ottobre. Non è escluso che i tassisti di Napoli, come già avvenuto in precedenza, possano decidere di "occupare" simbolicamente Piazza del Plebiscito, in segno di protesta.

Le motivazioni della protesta

Riccardo Cacchione, coordinatore di USB Taxi, ha spiegato che il motivo della protesta è "il decreto Asset, che definiamo inopportuno in quanto mentre c'è una legge che aspetta da 4 anni e mezzo, mentre per andare a cercare di riordinare il settore e per ricostruire una mappa che il ministero dei Trasporti non ha, si introduce una misura che interviene senza avere dati concreti e abroga le norma che doveva stabilire, come rilasciare le licenze sui territori. Insomma, esattamente l'opposto di ciò che avrebbero dovuto fare i decreti attuativi".