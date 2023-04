Elly Schlein commissaria il Pd Campania e a Caserta: arrivano Susanna Camusso e Antonio Misiani Elly Schlein nomina Susanna Camusso e Antonio Misiani commissari del Partito Democratico Caserta e Campania.

A cura di Redazione Napoli

Elly Schlein

La neo-segretaria del Partito Democratico Elly Schlein mette mano al caso Campania e Caserta. Risultato? Per il Pd campano, dopo le dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, Schlein ha chiesto ad Antonio Misiani di assumere l'incarico dinuovo Commissario del PD regionale della Campania.

L'altro delicatissimo fascicolo, quello di Caserta, dove l’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione non è stata certificata e approvata dai vertici Dem, il Nazareno ha deciso di nominare la ex segretaria Cgil oggi senatrice Susanna Camusso quale commissaria della federazione in Terra di Lavoro. Le proposte di commissariamento della Segretaria Nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia.