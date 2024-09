video suggerito

Scarcerati i due frati accusati di abusi sessuali ad Afragola Padre Domenico Silvestro e padre Nicola Gildi sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame: i due religiosi erano stati arrestati all’inizio dello scorso mese di agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Padre Nicola Gildi e padre Domenico Silvestro

È stata annullata l'ordinanza cautelare e così padre Domenico Silvestro e padre Nicola Gildi sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame: i due religiosi – il primo parroco della Basilica di Sant'Antonio da Padova ad Afragola, il secondo frate al convento di Santa Maria Occorrevole a Piedimonte Matese, ma all'epoca dei fatti anch'egli ad Afragola – erano stati arrestati all'inizio dello scorso mese di agosto con l'accusa di violenza sessuale; nei confronti di Gildi era stata formulata anche l'accusa di rapina aggravata in concorso. Mentre padre Silvestro è completamente libero, padre Gildi resta agli arresti domiciliari.

Le indagini e l'arresto dei due frati

È stata quella che sembrava una comune rapina in casa a far partire le indagini: due uomini di Afragola sono stati vittime di una rapina nella propria abitazione da parte di due soggetti che, armati di mazza e coltello, gli hanno portato via i telefoni cellulari. La denuncia dei due uomini svela quello che ci sarebbe stato dietro la rapina: su quei cellulari rubati ci sarebbero state le prove – messaggi, foto e video – di incontri sessuali tra le vittime e i due frati; la rapina sarebbe stata dunque commessa per far sparire quelle prove.

Le indagini hanno permesso agli inquirenti di raccogliere indizi a carico dei due prelati; sarebbe stato inoltre padre Nicola Gildi, in concorso con altri tre uomini anche loro arrestati in agosto, a commissionare la rapina.