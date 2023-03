Sbanda con l’auto e finisce in una scarpata: 84enne finisce in ospedale a Capriglia Irpina Un’automobile è finita in una scarpata a Capriglia Irpina, nell’Avellinese: una donna di 84 anni è finita in ospedale, illesi gli altri due passeggeri dell’auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La vettura recuperata dalla scarpata

Un incidente a Capriglia Irpina, nell'Avellinese, ha visto una donna di 84 anni finire in una scarpata con l'auto: altre due persone invece sono rimaste ferite nell'impatto, ma se la sono cavata solo con un grosso spavento. Alla fine, la donna è stata portata in ospedale per le cure mediche, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato la vettura incidentata: sul posta anche le forze dell'ordine, per gli accertamenti del caso.

Tutto è accaduto attorno alle 17.30 di questo pomeriggio: l'automobile, con a bordo tre persone tutte di Capriglia Irpinia, stava attraversando località Serra Piano, quando per cause ancora da accertare ha sbandato ed è finita in una scarpata. Illesi i due coniugi a bordo, mentre l'altra persona a bordo, una donna di 84 anni, è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono giunti subito forze dell'ordine e i sanitari del 118, per i soccorsi: la donna, estratta dall'automobile, è stata portata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso, mentre gli altri due a bordo della vettura non hanno avuto bisogno di cure. I pompieri hanno intanto recuperato la vettura con l'aiuto di una autogru arrivata dalla sede centrale di Avellino. Pochi i disagi per la circolazione, con la carreggiata che è stata riaperta subito dopo la messa in sicurezza dell'automobile.