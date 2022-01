Sbanda con l’auto e finisce in un terrapieno dopo aver sfondato una recinzione Finisce fuori strada con l’auto e finisce in un terrapieno: paura per un 30enne, rimasto miracolosamente illeso. Poco prima, un altro incidente per un coetaneo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Paura a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dove un'automobile è uscita fuori strada e, dopo aver sfondato una recinzione, è precipitata in un terrapieno di fianco un'abitazione. A bordo un giovane di trent'anni originario della vicina Bonito, che miracolosamente non ha riportato alcun graffio. Per il recupero del mezzo è dovuta intervenire l'autogru dalla sede centrale del comando dei pompieri di Avellino.

L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30, su via Bosco. Nessun'altra automobile è stata coinvolta: il trentenne alla guida, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato con la vettura, finendo contro una recinzione e, dopo averla sfondata, precipitando nel terrapieno, con l'automobile che è finita letteralmente verticale, in parallelo ad un'abitazione che a sua volta non ha riportato danni. Sul posto anche un'ambulanza, anche se per fortuna per il trentenne, a parte lo spavento e l'auto distrutta, non ha riportato danni. Traffico bloccato finché i pompieri non hanno recuperato il mezzo: paura anche per gli abitanti che si sono visti "piovere", letteralmente, l'automobile nel cortile di casa.

Poco prima, un altro incidente si era verificato lungo il Raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione del capoluogo della valle dell'Irno: qui un giovane di 28 anni, originario di Solofra, all'altezza della galleria del monte Pergola ha sbandato attorno alle 18.39 e per cause ancora da chiarire, finendo per schiantarsi contro una parete del tunnel. Non è stato però fortunato come il suo coetaneo di Bonito: il 28enne ha infatti riportato diverse ferite, seppur apparentemente non gravi, ed è stato portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dai sanitari del 118 accorsi con un'ambulanza. Il giovane non è in pericolo di vita ed è stato affidato alle cure dei medici del nosocomio irpino, mentre i pompieri hanno provveduto a recuperare il veicolo e mettere al sicuro il tunnel e la carreggiata.