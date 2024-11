Santo Romano, ucciso a San Sebastiano: “Difficilmente qualcuno indosserà la sua maglia” A Fanpage.it parla il presidente del Micri, la squadra di Pomigliano d’Arco dove giocava Santo Romano, il 19enne ucciso da un colpo di pistola a San Sebastiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giuseppe Visone, presidente dell'ASD Micri

"Difficile che qualcun altro possa indossare questa maglia, dopo quello che è successo". Così Giuseppe Visone, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Micri, la squadra calcistica di Pomigliano d'Arco dove giocava Santo Romano, il 19enne ucciso da un colpo d'arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. "Sembra di vivere in un incubo, e invece è la cruda realtà", commenta Visone a Fanpage.it, mostrando la maglia numero uno indossata dal giovane. "Erano 15 anni che stava con noi, finiva di lavorare la sera e veniva ad allenarsi. Qui ci stava cinque volte a settimana, più la partita il sabato o la domenica, praticamente trascorreva tutta la settimana qui".

Visone ha affidato ai microfoni di Fanpage.it il suo ricordo del giovane: "Era un ragazzo umile, serio, molto più grande della sua età vista la sua maturità. Da uomo di sport ti dico che è difficile tenere insieme tante persone, tante teste, tante situazioni diverse", ha proseguito Giuseppe Visone, "però bisogna educarli e fargli capire ogni giorno qual è la strada giusta. Perché nel momento in cui desisti e lasci perdere, hai perso. E ieri sera (venerdì sera, ndr) abbiamo perso tutti". E ora che guarda la maglia con il numero uno che indossava il giovane, non ha dubbi: "I compagni sono accorsi questa notte in ospedale e poi a casa sua: saranno loro a decidere cosa fare con questa maglia perché è lo spogliatoio che decide tante cose. Conoscendo il valore di Santo nello spogliatoio", ha proseguito Visone, "dubito che la indosserà qualcun altro, lui l'ha sempre sentita sua".