Sandro Ottaviani, scomparso nel 2008 nel Casertano: due arresti per il suo omicidio, il corpo mai trovato Dell’uomo si sono perse le tracce 14 anni fa a Dragoni, nella provincia di Caserta: i due indagati, arrestati ieri, sono ritenuti responsabili di omicidio e occultamento e soppressione di cadavere.

A cura di Valerio Papadia

Sandro Ottaviani

Un caso di lupara bianca potrebbe essere arrivato a una svolta dopo 14 anni: si tratta della scomparsa di Sandro Ottaviani, imprenditore immobiliare, di cui si sono perse le tracce nell'aprile del 2008 a Dragoni, nella provincia di Caserta. Nella giornata di ieri, 15 novembre, i carabinieri di Piedimonte Matese, su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato due persone – una in carcere, l'altra ai domiciliari – gravemente indiziate dell'omicidio di Ottaviani, nonché di occultamento e soppressione di cadavere.

La scomparsa di Sandro Ottaviani

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Sandro Ottaviani è scomparso ed è stato ucciso il 23 aprile del 2008. Quel giorno, Ottaviani, all'epoca 52enne, incontrò i due indagati all'esterno di un capannone in località Ponte Margherita a Dragoni: era infatti in corso una trattativa per la vendita del capannone tra uno degli indagati e Ottaviani. Dopo l'incontro – sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti – l'imprenditore venne convinto a raggiungere una destinazione ignota e lì ucciso.

Il cadavere dell'imprenditore non è mai stato trovato

Nonostante le ricerche effettuate, nel corso di questi anni, nella zona dell'incontro e nelle aree limitrofe, il corpo di Sandro Ottaviani non è mai stato trovato. Del caso, negli anni, si è occupato anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". L'attività investigativa della Procura e dei carabinieri ha però consentito di ricostruire la vicenda e di raccogliere indizi di colpevolezza a carico dei due indagati.