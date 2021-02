Erano pronti a mettere in commercio profumi contraffatti, considerati pericolosi per la salute dei consumatori, in vista di San Valentino, la festa degli innamorati: a Melito, nella provincia di Napoli, la Guardia di Finanza ha scoperto due laboratori clandestini, dediti proprio al confezionamento di profumi contraffatti dei marchi più noti. Nella fattispecie, i militari delle Fiamme Gialle del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno individuato due box auto che erano stati trasformati in vere e priprie fabbriche, nelle quali i profumi venivano confezionati, come fanno sapere i finanzieri, "senza alcuna garanzia dal punto di vista sanitario". Durante il blitz, i militari hanno sequestrato 3.100 confezioni di profumi contraffatti Dior, Armani, Burberry, Hugo Boss e Creed, privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle normative vigenti, nonché 115mila etichette contraffatte.

I finanzieri spiegano che i profumi erano confezionati così accuratamente da poter trarre in inganno i consumatori con facilità. I profumi, confezionati come detto in spregio alle norme di sicurezza, avrebbero potuto causare allergie e danni alla pelle, viste anche le carenze dal punto di vista igienico-sanitario dei laboratori. I responsabili, tre soggetti – uno di Napoli e due di Melito – sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione, contraffazione e violazioni delle norme sulla sicurezza dei prodotti commerciali: la Guardia di Finanza ha stimato che, se messi in commercio per San Valentino, i profumi avrebbero potuto fruttare oltre 100mila euro di guadagni illeciti.