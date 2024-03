Samuel, 13 anni e piccolo genio della matematica: ha vinto i campionati della Campania Lo studente modello è originario di Torre del Greco. Ha vinto i campionati regionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Samuel, 13 anni e originario di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è considerato un piccolo genio della matematica. Ha vinto, infatti, i campionati regionali della Campania dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Il 10 marzo scorso è stato premiato a Capaccio Scalo, in provincia di Salerno, per essere arrivato primo alla competizione. Ieri, mercoledì 20 marzo 2024, è stato ricevuto dal sindaco del comune corallino, Luigi Mennella, al Palazzo Baronale, sede del Municipio, per ricevere un attestato di benemerenza.

Giovane talento della matematica: ha 13 anni

Samuel Temperio Magliulo rappresenterà la Campania alle finali nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo che si terranno il 19 maggio a Palermo. Samuel è uno studente modello e frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria inferiore presso l’istituto comprensivo Angioletti di Torre del Greco. Il giovane talento si è già iscritto al liceo scientifico e sogna di diventare un ingegnere aerospaziale.

Il riconoscimento al Comune di Torre del Greco

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha voluto omaggiarlo con un riconoscimento, come riporta la pagina Facebook ufficiale:

L'amministrazione comunale ha inteso conferire un attestato di benemerenza al giovane studente dell'istituto comprensivo Angioletti, Samuel Temperio Magliulo, che lo scorso 10 marzo ha vinto la selezione nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, e che il prossimo 19 maggio a Palermo sfiderà i più bravi studenti di tutta Italia nelle finali nazionali.

Con l'auspicio che, attraverso lo studio e l'abnegazione sin qui mostrati, sappia sempre ottenere le meritate soddisfazioni in campo scolastico e professionale.