Salerno, la Villa Comunale con le luci d’artista chiude alle Vigilie di Natale e Capodanno

Chiusa la Villa Comunale di Salerno con le Luci d’Artista alle vigilie di Natale e Capodanno, 24 e 31 dicembre: c’è l’ordinanza del sindaco Vincenzo Napoli. Il parco verde sarà interdetto al pubblico dalle ore 15 di domani alle 7 del giorno successivo. Stesso orario anche l’ultimo giorno dell’anno. Il provvedimento è stato assunto per evitare il rischio di assembramenti e contagi da Covid19 e si aggiunge alle ordinanze regionali del governatore Vincenzo De Luca, che vietano gli aperitivi in strada dal 23 dicembre al 1 gennaio e impongono l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici affollati.

Delusione per le tantissime famiglie e per i bambini che si recano ogni anno in Villa Comunale per ammirare le Luci d’Artista e che non potranno farlo proprio nelle giornate della Vigilia di Natale e di San Silvestro. Questa volta, il parco di Salerno era stato arredato con i cavalli luminosi pegaso e unicorno, che avevano creato un’atmosfera incantata da favola. Una tappa obbligata per che viene a Salerno per le Luci d’Artista, assieme all’albero di Portanova. I bimbi potranno comunque visitare la Villa Comunale negli altri giorni delle feste. Mentre sono sempre disponibili le Luci d’Artista nelle piazze e nelle vie della città. L’accesso al parco era già regolato da severe norme anti-Covid19, che prescrivono l’ingresso contingentato e indicano i percorsi prestabiliti per la visita. La kermesse che attira ogni anno a Salerno migliaia di visitatori è arrivata alla 16esima edizione, quest'anno sono state unite le edizioni del 2020 e del 2021, visto che l'anno scorso la manifestazione non si tenne a causa delle restrizioni per la pandemia.