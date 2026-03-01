Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026, il sindaco di Napoli: “Ti aspettiamo in Comune per festeggiare”

Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì". E per il cantautore napoletano, ora, un'altra festa pronta per lui: stavolta nella sua Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi, poche ore dopo la vittoria del cantante, figlio del compianto Mario Da Vinci. "Napoli vince quando il talento incontra il cuore! In questo Sal Da Vinci è un esempio da seguire: la passione sentimentale della nostra città insieme ad una grande preparazione tecnica", ha commentato il primo cittadino partenopeo sui propri profili social.

"Quando abbiamo festeggiato i suoi 40 anni di carriera in piazza Plebiscito, ho visto un uomo dai valori veri. La vittoria a Sanremo", ha proseguito il primo cittadino partenopeo, "è il riconoscimento di un percorso di arte, identità e amore per le proprie radici. A nome mio e della città, dico a Sal: sei stato grande, hai fatto emozionare milioni di persone e ti festeggeremo prima possibile in Comune. E siamo poi orgogliosi del nostro Stefano De Martino prossimo conduttore del Festival. Napoli sempre più città della musica", ha concluso Manfredi.

Del resto, non solo il pubblico: sono tanti i personaggi famosi che in queste ore stanno rendendo omaggio a Sal Da Vinci. Tra questi anche Carlo Verdone che ricorda: