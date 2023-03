Rubano un camion, lo smontano e lo gettano in un fosso: ritrovato a Giugliano Controlli nella zona Asi di Giugliano (Napoli): i carabinieri hanno recuperato due veicoli rubati e abbandonati, tra cui un camion.

A cura di Nico Falco

Un camion Iveco, capovolto e semi nascosto in un fosso, è stato rinvenuto dai carabinieri nella zona Asi di Giugliano, in provincia di Napoli. Il mezzo pesante si trovava a poca distanza da una Fiat punto, anche questa in stato di abbandono; i due veicoli, da successivi accertamenti, sono risultati essere stati rubati tra gennaio e febbraio ed erano stati in parte smontati. Dopo le formalità di rito sono stati restituiti ai proprietari.

Nella stessa zona i militari hanno trovato e sequestrato tre motori, un differenziale, pneumatici e cerchioni, sui quali sono stati avviati accertamenti per stabilirne la provenienza; è verosimile che si tratti di parti prelevate da altri veicoli rubati e abbandonate in quanto non utilizzabili. Durante l'operazione i carabinieri di Giugliano hanno setacciato le aree circostanti il campo rom, spesso luogo di incendi o utilizzate come discariche abusive o deposito di veicoli rubati e abbandonati quando non più utili.

L'operazione segue quella messa a segno dai carabinieri nella stessa zona appena 24 ore prima. In quella circostanza i carabinieri della Compagnia locale avevano sequestrato tre automobili: due di queste erano sprovviste di copertura assicurativa e verosimilmente erano state intestate a prestanomi, sono quindi in corso indagini per risalire agli effettivi utilizzatori; la terza è risultata essere stata rubata a Napoli lo scorso dicembre. Durante i controlli i militari avevano inoltre sequestrato uno zaino con all'interno tre centraline di automobile, probabilmente smontate da veicoli rubati o usate per aggirare i sistemi antifurto delle auto.