Rubano elettrodomestici, batterie e gasolio nell'isola ecologica ai Colli Aminei a Napoli: 3 arresti Su segnalazione degli operatori Asia, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno arrestato tre uomini.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si sono introdotti illegalmente nell'isola ecologica Asia di via Saverio Gatto, ai Colli Aminei, zona collinare di Napoli: tre uomini, che avevano rubato all'interno dell'isola ecologica, sono stati arrestati. L'allarme è scattato nella serata di ieri, sabato 17 maggio: sono stati gli operatori Asia, accortisi della presenza di qualcuno all'interno dell'isola ecologica, ad allertare la Polizia di Stato. Obiettivo dei malviventi elettrodomestici, batterie, gasolio, componenti di automezzi e fili di rame. I poliziotti, che per le indagini si sono avvalsi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'isola ecologica, messe a disposizione da Asia, hanno tempestivamente identificato i tre uomini, che sono stati così tratti in arresto.

Asia ringrazia le forze dell'ordine

In un comunicato, Asia ha voluto lodare l'operato delle forze dell'ordine e dei suoi dipendenti. "Ringraziamo le Forze dell’Ordine e i nostri operatori per il loro intervento. È per noi fondamentale – si legge nella nota della società che si occupa della raccolta rifiuti a Napoli – tutelare le nostre strutture e il materiale conferito con fiducia e senso civico dai cittadini. Quanto raccolto nelle isole ecologiche deve essere destinato ai previsti processi di trattamento e riciclo".