Rubano benzina dai mezzi nel cantiere ferroviario, denunciati due operai a Benevento

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sorpresi a fare il pieno di benzina per la propria vettura, prendendola direttamente dai mezzi del cantiere ferroviaria dove lavoravano come operai di una ditta. Per i due lavoratori è scattata così la denuncia per appropriazione indebita da parte dei carabinieri, che li hanno sorpresi durante il travaso di benzina. La vicenda è accaduta a Puglianello, in provincia di Benevento nei pressi di un cantiere ferroviario.

Una pattuglia di carabinieri della stazione di Amorosi ha attraversato la zona industriale nel pomeriggio di ieri, fino a raggiungere un cantiere della nuova rete ferroviaria ad Alta Capacità (T.A.C.), dove hanno notato un furgoncino che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcuni mezzi pesanti all'interno del cantiere ferroviario. I militari dell'Arma si sono così avvicinati per capire cosa stesse accadendo e qui la scoperta: due uomini stavano letteralmente "facendo il pieno" ad un'autovettura privata di proprietà di uno dei due, utilizzando la benzina che avrebbero dovuto utilizzare per rifornire i mezzi pesanti del cantiere stesso. Dai controlli, infatti, è emerso che i due sono operai della ditta che sta eseguendo i lavori in appalto nel cantiere stesso.

I carabinieri hanno così scoperto che si erano già appropriati di ben 40 litri di carburante, utilizzando una pompa per il travaso. Avvisato così il responsabile dell'area cantiere, in quel momento non sul posto, i due operai sono stati denunciati e dovranno ora rispondere di appropriazione indebita, mentre il carburante rubato è stato recuperato e restituito alla ditta per il rifornimento dei mezzi pesanti.