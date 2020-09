in foto: Immagine di repertorio.

Ruba capi d'abbigliamento di marca da un negozio all'interno del centro commerciale Jambo, poi aggredisce un commesso che aveva tentato di fermarlo prima che si allontanasse con la refurtiva. Alla fine sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo e restituito la merce al negozio. La vicenda è avvenuta all'interno del negozio Pittarello, all'interno del parco commerciale Jambo di Trentola Ducenta, nel Casertano.

L'uomo, un 35enne originario della vicina cittadina di San Marco Evangelista, era entrato nel negozio e rubato alcuni capi di abbigliamento dell'Adidas dal valore di diverse centinaia di euro, per poi tentare di uscire dal negozio. Ma il responsabile del punto vendita, un 46enne del posto, accortosi che qualcosa non andava, è intervenuto. L'uomo così, per guadagnare l'uscita, lo ha aggredito: ma non è riuscito a divincolarsi quel tanto che sarebbe bastato a sfuggire al responsabile del negozio e scappare con la refurtiva. Nel frattempo, sul posto è arrivata una volante dei carabinieri che ha bloccato il 35enne prima che la situazione degenerasse: dopo le formalità di rito, i militari dell'Arma lo hanno così tratto in arresto e portato agli arresti domiciliari, in attesa di rispondere del reato di rapina impropria, che prevede una pena, in caso di condanna, da cinque a dieci anni di carcere, nonché con una multa che può oscillare da 927 a 2.500 euro. La merce recuperata è stata invece restituita al responsabile del negozio, che non ha riportato conseguenze fisiche dall'aggressione, ma solo tanto spavento. Merce che è stato quantificato avesse un valore di poco più di duecento euro.